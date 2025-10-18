Pescara, 18 ottobre 2025 – Tanto amaro in bocca per la Carrarese che a 20’ dalla fine era avanti per 2 a 0 allo stadio Adriatico di Pescara con pieno merito e ha finito per rischiare addirittura di perdere la partita. Partenza al fulmicotone dei marmiferi che dopo un minuto e dieci secondi sono già in gol. E’ intelligente l’imbucata di Schiavi per Zanon sul cui cross morbido dal fondo è fin troppo facile per Abiuso, appostato sul secondo palo, infilare in rete in spaccata. Il Pescara accusa il colpo e rischia di capitolare una seconda volta all’8’ quando Schiavi dal limite carica il destro e sfiora l’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pazza Carrarese, avanti di due reti a Pescara si fa riprendere nel finale