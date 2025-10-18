Paz-Yildiz a voi la scena A Como la sfida dei dieci
Nella Serie A dei duelli tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero, il presente consegnerà la sua versione domani, alle 12.30, al Sinigaglia di Como. È il massimo concentrato di classe che oggi il nostro campionato possa esprimere: Nico Paz e Kenan Yildiz. Uniti dalla classe, divisi dal ruolo, potenzialmente coesistenti nel medesimo undici, se un giorno il destino lo vorrà. Scrollando i social odierni, la loro immagine risplende. Il mancino di Nico Paz graffia, l’ambivalenza di Kenan Yildiz cattura. Due storie, tante parole. L’argentino nato l’8 settembre 2004 a Santa Cruz de Tenerife sogna la 10 di Messi, ma potrebbe portarla sul bianco che in passato fece grande Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Yildiz, colpo di scena Juventus: l’annuncio lascia sbalorditi Cosa è successo https://bit.ly/4mVT3NO - facebook.com Vai su Facebook
Tre giocatori nello scambio per #Yildiz: colpo di scena #Juventus Cosa succede https://blstg.news/eWqE/ - X Vai su X
Yildiz contro Nico Paz: riflettori di tutta Europa puntati su Como Juve per i due astri nascenti del calcio internazionale. L’analisi della sfida tra i due fuoriclasse - L’analisi dei due calciatori in vista del match Non è soltanto una partita di Serie A, ma un palcoscenico per il futuro. Come scrive juventusnews24.com
Como-Juventus: riflettori su Kenan Yildiz e Nico Paz, i due talenti internazionali del futuro ne parla - Juventus: riflettori su Kenan Yildiz e Nico Paz, i due talenti internazionali del futuro ne parla Corsport. Si legge su tuttojuve.com
La Juventus di Yildiz sfida il presente e il futuro di Nico Paz - Il lunch match di domenica allo Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia mette di fronte i due numeri 10 più giovani e talentuosi ... msn.com scrive