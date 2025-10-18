Nella Serie A dei duelli tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, tra Francesco Totti e Alessandro Del Piero, il presente consegnerà la sua versione domani, alle 12.30, al Sinigaglia di Como. È il massimo concentrato di classe che oggi il nostro campionato possa esprimere: Nico Paz e Kenan Yildiz. Uniti dalla classe, divisi dal ruolo, potenzialmente coesistenti nel medesimo undici, se un giorno il destino lo vorrà. Scrollando i social odierni, la loro immagine risplende. Il mancino di Nico Paz graffia, l’ambivalenza di Kenan Yildiz cattura. Due storie, tante parole. L’argentino nato l’8 settembre 2004 a Santa Cruz de Tenerife sogna la 10 di Messi, ma potrebbe portarla sul bianco che in passato fece grande Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paz-Yildiz, a voi la scena. A Como la sfida dei dieci