Pauroso schianto tra auto e scooter all' alba in via Emilia Ovest | muore 50enne

Gravissimo incidente stradale all'alba di sabato 18 ottobre, tra l'Hotel Parma & Congressi e la rotonda della Decathlon, lungo via Emilia Ovest. Erano da poco passate le 5.30 quando, per cause in corso di accertamento un'auto e uno scooter si sono scontrati. Un uomo di circa 50 anni è morto sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it