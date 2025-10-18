Paura prima di Pisa-Verona scontri tra le due tifoserie Interviene la Polizia

Violenti scontri tra le tifoserie di Pisa e Verona, prima della partita in programma oggi alle 15 all’Arena Garibaldi. Gruppi di ultras nerazzurri e veneti si sono affrontati per le strade della città, in particolare nei pressi di via Piave come dimostrano alcuni video pubblicati sui social. Soltanto dopo l'intervento della polizia la situazione è rientrata. Al momento non c'è un bilancio su. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paura prima di Pisa-Verona, scontri tra le due tifoserie. Interviene la Polizia

