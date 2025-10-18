Paura in città | divampa l’incendio in camera da letto il fumo invade l’intera casa
LECCE – Un’abitazione in fiamme in città. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale a intervenire, nella serata di ieri, per domare il rogo divampato intorno alle 21.30 in via Siracusa. Le squadre dei “caschi rossi” hanno infatti raggiunto il quartiere Stadio, per l’incendio che ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
