Paura al market | titolare scaraventato a terra e minacciato con una bottiglia rotta
Attimi di terrore nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre all’interno del minimarket “Sukha” di Via Cremona, a Brescia. Un uomo di 39 anni, cittadino polacco con precedenti penali, ha aggredito il titolare del negozio in modo improvviso e violento.“Ti distruggo e brucio il negozio”Secondo quanto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
HALLOWEEN PARTY in Piazza Ghiaia! Il 31 ottobre, piazza Ghiaia si trasforma in un mostruoso Party nel cuore di Parma! Dalle 9 alle 19 vi aspetta uno Street Market curioso, una somministrazione golosa e delizie da paura! E dalle 15.30 alle 18 - facebook.com Vai su Facebook