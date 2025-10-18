Paura al Liceo Marconi di Pescara | tutto per una bravata?

Pescara - Dopo l’evacuazione e il malore di cinquanta persone, il presidente della Provincia parla di atto goliardico e ringrazia soccorritori e tecnici Arpa per l’intervento. Si fa strada l’ipotesi di una bravata dietro la nube urticante che giovedì mattina ha costretto all’evacuazione il Liceo Marconi di Pescara. La conferma arriva dal presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che ha definito l’accaduto “un gesto di leggerezza e superficialità, capace però di generare gravi conseguenze e mettere in moto un’imponente macchina di soccorsi”. Le prime analisi dell’Arpa Abruzzo — che ha esaminato nove campioni d’aria prelevati nelle aule e nei corridoi — non hanno evidenziato alcuna presenza di sostanze tossiche. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Paura al Liceo Marconi di Pescara: tutto per una bravata?

