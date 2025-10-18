Paura a Japigia | problemi ad una colonna sgomberata una palazzina
Paura nella notte al quartiere Japigia di Bari, dove una palazzina di quattro piani è stata sgomberata per rischio crollo. Stando a quanto si apprende, l'amministratore di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
«Chi vive qui ha il diritto di tornare alla propria abitazione senza paura, di mandare i figli a scuola, di poter uscire la sera senza sentirsi in pericolo» - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Japigia: problemi ad una colonna, sgomberata una palazzina - Paura nella notte al quartiere Japigia di Bari, dove una palazzina di quattro piani è stata sgomberata per rischio crollo. Riporta msn.com