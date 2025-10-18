L'Aquila - Nel quartiere del Progetto CASE di Bazzano torna l’incubo degli incendi dolosi. Residenti esasperati, il Comune pensa a fototrappole e abbattimenti. Una nuova notte di paura ha scosso il quartiere del Progetto CASE di Bazzano, alle porte dell’Aquila. Sei appartamenti della piastra 9, ormai disabitata, sono andati distrutti in un violento incendio doloso, l’ennesimo episodio in una lunga serie di roghi che, in poco più di tre mesi, stanno mettendo in ginocchio un intero quartiere. Le fiamme, appiccate nella tarda serata, hanno avvolto gli appartamenti del primo e secondo piano, su entrambi i lati del palazzo di via Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Paura a Bazzano: nuova notte di fiamme, sei appartamenti distrutti!