Paura a Bazzano | nuova notte di fiamme sei appartamenti distrutti!
L'Aquila - Nel quartiere del Progetto CASE di Bazzano torna l’incubo degli incendi dolosi. Residenti esasperati, il Comune pensa a fototrappole e abbattimenti. Una nuova notte di paura ha scosso il quartiere del Progetto CASE di Bazzano, alle porte dell’Aquila. Sei appartamenti della piastra 9, ormai disabitata, sono andati distrutti in un violento incendio doloso, l’ennesimo episodio in una lunga serie di roghi che, in poco più di tre mesi, stanno mettendo in ginocchio un intero quartiere. Le fiamme, appiccate nella tarda serata, hanno avvolto gli appartamenti del primo e secondo piano, su entrambi i lati del palazzo di via Fabrizio De André. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Scopri altri approfondimenti
HALLOWEEN a Santarcangelo! Un giorno da paura il 31 ottobre, tra mostri, dolcetti e tanto divertimento! Grotta Tenebrosa – Un percorso per bambini Biblioteca Baldini – Dolcetto o scherzetto e laboratori ? MUSAS – Disegni mostruosi da colorare S - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo incendio nella notte al Progetto Case di Bazzano - Intorno alla mezzanotte, un vasto incendio ha nuovamente colpito una palazzina del Progetto Case. Come scrive laquilablog.it
Nuova notte di paura a San Martino. Frane e strade chiuse - A causa delle piogge intense e prolungate, nella serata di ieri il territorio comunale di San Martino in Passiria è stato colpito da numerosi smottamenti. Segnala rainews.it