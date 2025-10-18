Nel mare di Paul Dirac tutto può accadere. Premio Nobel nel 1933, è stato creatore dell’equazione che descrive il mondo di oggi. Un’equazione che è alla base delle ricerche scientifiche più importanti e dalle cui applicazioni pratiche nasce la rivoluzione tecnologica che ci circonda. A raccontare il ’Dirac fisico’ e quello più umano è Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, che stasera alle 21 porta al Teatro Dehon Dove tutto può accadere, tratto dal suo ultimo romanzo. Greison, chi era Paul Dirac? "È stato uno dei più grandi fisici teorici del Novecento. È l’uomo che ha messo insieme – per primo – la fisica quantistica e la relatività, creando l’equazione che oggi è alla base della rivoluzione tecnologica in cui viviamo: smartphone, computer, tac, laser". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paul Dirac visto da Greison: "Umano, fragile e curioso"