Pattinaggio di figura | esordio complicato per Guignard-Fabbri al Grand Prix de France Gli azzurri quinti dopo la rhythm dance

Doccia fredda per Charlène Guignard-Marco Fabbri in occasione della rhythm dance valida per il Grand Prix De France, tappa inaugurale del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Gli azzurri infatti all’esordio stagionale si sono dovuti accontentare della quinta moneta, ricevendo un back non favorevole da parte della giuria. Gli allievi allenati da Barbara Fusar Poli nello specifico hanno presentato un programma pattinato su un medley dei Backstreet Boys, coerente con il tema selezionato dal regolamento incentrato sugli anni Novanta. Per l’occasione però i nostri portacolori hanno ricevuto un consenso basso in termini di grado di esecuzione, fermandosi massimo al +3 in quattro dei cinque elementi pianificati, a cominciare dal set di twizzles (livello 4), passando per l’interessante sollevamento straight (livello 4) e per la serie di passi sulla midline ( 2-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

