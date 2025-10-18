Pattinaggio artistico | Miura-Kihara trionfano al Grand Prix De France secondi Stellato Duedek-Deschamps

Si conclude con il trionfo di Riku Miura-Ryuichi Kihara la seconda giornata di competizioni al Grand Prix de France 2025, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend presso l’Iceparc di Angers. I nipponici, già abbondantemente in testa dopo lo short program, hanno tenuto egregiamente la linea anche nel segmento più lungo, incantando in particolar modo come loro costume nelle difficoltà d’insieme. Bello in tal senso il triplo twist (livello 3), elemento che ha preceduto la sequenza di salto sbagliata dalla dama, che ha ruotato solo semplici i due axel posti dopo il triplo toeloop. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico: Miura-Kihara trionfano al Grand Prix De France, secondi Stellato Duedek-Deschamps

