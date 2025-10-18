Certezze ed un paio di sorprese nello short program maschile, penultimo segmento valido per il day-2 del Grand Prix De France, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. Il grande favorito del lotto, Ilia Malinin, ha infatti rispettato i favori del pronostico, mentre il padrone di casa Adam Siao Him Fa si è dovuto accontentare della quinta moneta. Ma andiamo con ordine. Il detentore del titolo iridato ha come sempre messo sul piatto tutta la sua potenza dal punto di vista tecnico, rivelandosi l’unico a sc ollinare quota 100 punti, maturati grazie all’esecuzione di un quadruplo flip valutato con un grado di esecuzione stellare, del triplo axel e di una combinazione un po’ tirata composta dal quadruplo lutz e dal triplo toeloop che ha comunque contribuito a fargli toccare quota 105. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Malinin domina lo short maschile al Grand Prix De France, undicesimo Frangipani