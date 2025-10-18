pattinaggio artistico ami nakai vince il grand prix de france tripletta giapponese ad angers

Tripletta giapponese nella gara femminile che ha animato la seconda giornata del GP de France, prima tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Le asiatiche hanno giganteggiato sul ghiaccio di Angers (Francia), sede dell’appuntamento che ha aperto il massimo circuito internazionale itinerante offrendo uno spettacolo degno di nota per incominciare la stagione che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ami Nakai ha vinto con il punteggio di 227.08, difendendo la posizione conseguita dopo lo short program. La classe 2008, quarta agli ultimi Mondiali juniores, ha primeggiato anche nel free program con il riscontro di 149. 🔗 Leggi su Oasport.it

