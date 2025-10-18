Ed è subito pioggia di medaglie per l’Italia ai Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, evento quest’anno allestito in Cina, nello specifico nella capitale Pechino, più precisamente presso lo Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center. Gli azzurri della disciplina inline ha infatti confermato quanto di buono fatto nello short, conquistando un piazzamento sul podio con tutti i pattinatori impegnati. Il risultato più importante è arrivato da Elvis Martinello che, nella massima categoria maschile, ha superato in volata l’iberico David Gutierrez (primo nel segmento breve) conquistando per dispersione il metallo più pregiato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle: pioggia di medaglie per l’Italia inline ai Mondiali. Oro per Martinello, podio per Barattoni e Ciacia!