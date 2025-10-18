Pasta Rumno è main sponsor dell’Accademia Volley

Fremondoweb.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato stampa Una nuova e importante collaborazione segna l’inizio della stagione 202526 per il Catch’n Serve Ball dellAccademia Volley. La prestigiosa azienda beneventana Pasta Rummo, già vicina in passato alla società giallorossa in occasione della Beach Volley Cup, sarà infatti . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Pasta Rumno è main sponsor dell’Accademia Volley

