Pasta Rumno è main sponsor dell’Accademia Volley
Una nuova e importante collaborazione segna l'inizio della stagione 202526 per il Catch'n Serve Ball dell'Accademia Volley. La prestigiosa azienda beneventana Pasta Rummo, già vicina in passato alla società giallorossa in occasione della Beach Volley Cup, sarà infatti .
Il Dipartimento del Commercio Usa ha accusato di dumping le aziende italiane del settore della pasta, imponendo una tariffa del 91,74%. Il ministro Urso ha risposto a questo superdazio dichiarando di essere "fiducioso che avremo ragione non solo sul piano - facebook.com Vai su Facebook
Pasta Rummo, boicottaggio social dopo la visita di Salvini allo stabilimento - Tutto è iniziato con la visita del vice premier Matteo Salvini allo stabilimento di Benevento dello scorso ... Si legge su tg24.sky.it
Rummo, Fiorello azzera il boicottaggio. E scende in campo pure Mastella: “Campagna ingiusta” - È polemica per gli appelli in rete al boicottaggio della pasta Rummo dopo la visita istituzionale del vicepremier, Matteo Salvini, alla sede del pastificio a Benevento, lo scorso weekend. iltempo.it scrive
Pasta Rummo cresce: dai nuovi prodotti alla sostenibilità - Dal 1846, nel cuore di Benevento, la famiglia Rummo porta avanti con passione l’arte della pasta, trasformando un sapere antico in un marchio oggi riconosciuto come sinonimo di qualità e affidabilità ... Segnala livesicilia.it