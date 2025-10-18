Partite verità col derby fra i patron meno amati

Non è un sabato qualunque. Non lo è perché Napoli e Inter, dopo la pausa di calendario, possono e debbono rispondere alle prime domande serie: quanto rischiano i campioni d'Italia a Torino contro la squadra granata e quale è il pericolo per il gruppo interista nella trasferta all'Olimpico contro la Roma capolista? D'accordo, siamo soltanto alla settima di campionato e non si può pensare a sentenze ma soltanto ad opinioni, anche perché Napoli e Inter anticipano oggi in vista degli impegni di champions anche quelli, per entrambe, fuori casa. Ecco, dunque, che il turno può smazzare, smentire pronostici certi oppure ribadire che la classifica attuale è quella giusta, Roma prima e con un po' di letteratura attorno a Gasperini, sicuro protagonista e ancora di più di fronte alla squadra che lo fece fuori prima di incominciare l'avventura (allora furono i reduci del triplete a metterlo ai margini) lasciando il posto proprio a Claudio Ranieri, suo garante nella capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

