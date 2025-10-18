Partita per Gaza | anche il vescovo in campo
Ex calciatori, campioni di pugilato, motociclisti ma anche il vescovo di Rimini e il sindaco di Bellaria Igea Marina, scendono in campo per beneficenza. L’evento in programma lunedì prossimo allo stadio Nanni, dalle 16.45 in avanti, si chiama ‘Un calcio. alla violenza. Uniti per la pace a Gaza ’ ed è promosso da Anspi Circolo oratorio Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del comune e il sostegno di tantissimi sponsor. A giocare saranno ex calciatori come Luca Ceccarelli, Nicola Campedelli, Mattia Graffiedi, Simone Confalone, Beppe De Feudis, Yury Tamburini, Massimo Agostini, Stefano Morrone, Pino Lorenzo, Adrian Ricchiuti, Maurizio Neri, Giovanni Ceccarelli, i motociclisti Raffaele Fusco e Luca Vitali, il campione di pugilato Matteo Signani e il vincitore di Masterchef, Francesco Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
La pace di Trump a Gaza è l'ennesima vittoria della Turchia Erdogan ha vinto questo round della partita israelo-palestinese, grazie anche alla convergenza con gli Stati Uniti, decisi come lui a liquidare Netanyahu. La posta in gioco è l’accesso al Mar Ro - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza (con l'incubo droni): le 42 barche si uniscono a quelle della Grecia per portare aiuti umanitari - X Vai su X
Partita per Gaza: anche il vescovo in campo - Lunedì al Nanni è in programma la sfida di beneficenza a cui parteciperà lo stesso Anselmi, oltre ad ex calciatori e il sindaco come arbitro ... Da ilrestodelcarlino.it
Partita di calcio per sostenere il popolo di Gaza - Maggioranza contro opposizione, tutti pronti a scendere in campo, a scopo benefico e a sostegno della martoriata popolazione di Gaza. Riporta ilgiorno.it