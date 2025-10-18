Partita per Gaza | anche il vescovo in campo

Ex calciatori, campioni di pugilato, motociclisti ma anche il vescovo di Rimini e il sindaco di Bellaria Igea Marina, scendono in campo per beneficenza. L’evento in programma lunedì prossimo allo stadio Nanni, dalle 16.45 in avanti, si chiama ‘Un calcio. alla violenza. Uniti per la pace a Gaza ’ ed è promosso da Anspi Circolo oratorio Sacro Cuore di Bellaria Igea Marina, con il patrocinio del comune e il sostegno di tantissimi sponsor. A giocare saranno ex calciatori come Luca Ceccarelli, Nicola Campedelli, Mattia Graffiedi, Simone Confalone, Beppe De Feudis, Yury Tamburini, Massimo Agostini, Stefano Morrone, Pino Lorenzo, Adrian Ricchiuti, Maurizio Neri, Giovanni Ceccarelli, i motociclisti Raffaele Fusco e Luca Vitali, il campione di pugilato Matteo Signani e il vincitore di Masterchef, Francesco Aquila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

