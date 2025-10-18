Tre parti extraospedalieri in 36 ore gestiti e guidati dalla Centrale Operativa 118 Emilia-Est. Tutti i piccoli e le loro mamme sono stati portati in reparto e stanno bene. La prima chiamata alla Centrale arriva giovedì mattina alle 7.40 circa dal quartiere Savena, un parto precipitoso a domicilio guidato al telefono da Valeria Fiorà, infermiera della Centrale Operativa. Contestualmente sono intervenuti due mezzi (ambulanza e automedica con a bordo infermiere e medico). La mamma e la piccola sono state portate all’ IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Sempre la dottoressa Fiorà ha gestito ieri mattina un altro caso di parto extraospedaliero con una chiamata arrivata dal parcheggio della Casa della Comunità di Castel San Pietro verso le 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parti extraospedalieri, tre casi in 36 ore. Ecco gli eroi della Centrale Operativa del 118