Parte la raccolta alimentare a favore dei gatti randagi | l' iniziativa di Torrione Eventi APS

Al via, la raccolta alimentare a favore dei gatti randagi promossa dall'associazione Torrione Eventi APS, nata dal desiderio di offrire un aiuto concreto a tanti piccoli esseri che vivono in strada, spesso soli, affamati e dimenticati. La raccolta è attiva presso il Pet Shop di via Settimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

