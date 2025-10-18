parole musica e memoria i premiati di humanities

Parole, musica e memoria nella serata conclusiva della terza edizione del Premio letterario Humanities, nella cornice del Macerata Humanities Festival a tema "La forza del dialogo. Saperi e pratiche per la vita comune". Ad accompagnare la cerimonia al teatro della Filarmonica, dedicata allo studente e poeta Pietro Polverini, la musica di Lorenzo Sbarbati, le parole della poetessa e docente Renata Morresi e le letture dell’attore Andrea Pierdicca. Tutto in uno spazio, come sottolineato dal rettore John McCourt, in grado di accogliere le nuove generazioni e le loro parole. I giovani autori delle categorie Poesia e Narrativa, suddivise tra studenti universitari e delle scuole superiori, sono stati premiati dalla giuria composta da Renata Morresi, Evita Greco, Costanza Geddes da Filicaia e Fabiola Branchesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

