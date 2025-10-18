Parole comuni per cure rare | ricerca e terzo settore alleati

Parole giuste, responsabilità condivisa e una rete che tenga insieme ricerca, associazioni e comunità: è da qui che passa il cambiamento nella cura delle malattie rare. Nell’incontro di Trento, la voce di Francesca Demichelis richiama tutti a un linguaggio comune, capace di informare con precisione e, allo stesso tempo, di accogliere chi vive la malattia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

