Parole comuni per cure rare | ricerca e terzo settore alleati
Parole giuste, responsabilità condivisa e una rete che tenga insieme ricerca, associazioni e comunità: è da qui che passa il cambiamento nella cura delle malattie rare. Nell’incontro di Trento, la voce di Francesca Demichelis richiama tutti a un linguaggio comune, capace di informare con precisione e, allo stesso tempo, di accogliere chi vive la malattia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
PAROLE IN COMUNE Un nuovo corso gratuito di italiano base per adulti con background migratorio! Un’occasione per imparare, conoscersi e crescere insieme nella nostra comunità Dal 16 ottobre 2025 al 4 giugno 2026 Ogni giovedì dalle 9.00 all - facebook.com Vai su Facebook
Malattie rare, Zuccarino (NeMo): "Tecnologia è parte della cura" - Così Riccardo Zuccarino, fisiatra del NeMo Trento ed esperto del Centro di Ascolto Aisla ha sintetizzato il ruolo della tecnologia nella cura delle malattie rare durante il seminario 'Linguaggi della ... Scrive msn.com
Malattie rare: Sla, seminario ‘Linguaggi della cura’ per usare le parole come terapia - Ascoltare è il gesto più rivoluzionario, in un mondo dove le parole corrono veloci, spesso ferendo. Riporta msn.com
Malattie rare, poche cure e molta interdisciplinarità - L’80% di queste patologie colpisce adulti e le malattie di interesse neurologico, che riguardano ... Si legge su ecodibergamo.it