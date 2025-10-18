Parma Cuesta | Oristano out con il Genoa Mondiale importante per Cremaschi dobbiamo sfruttare Cutrone così
. Le parole del tecnico ducale Il Parma si prepara alla difficile trasferta sul campo del Genoa, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00 e valida per la settima giornata di Serie A. I gialloblù arrivano alla sfida di Marassi con l’organico ancora . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Parma, Cuesta: "Oristanio non ci sarà con il Genoa. Dobbiamo sfruttare le qualità di Cutrone" - Sfida importante per i gialloblù, che dovranno fare ancora a meno di Oristanio come confermato dal tecnico Cuesta ... Da msn.com
Parma, Cuesta: "Valenti recuperato, out Valeri e Oristanio" - Carlos Cuesta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Parma sul campo del Genoa. Si legge su fantacalcio.it
Cuesta, 'bel Parma ma dovevamo concretizzare' - ha detto al termina della gara del suo Parma persa contro il Cagliari - Si legge su ansa.it