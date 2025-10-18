Parla l' Imperatore Terim | Milan da scudetto ovvio Pioli e la Fiorentina presto fuori dalla crisi

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore turco ha guidato entrambe le squadre che si affrontano domenica a San Siro: "Sono un fan di Leao. Yildiz? Non vedo giovani molto più dotati di lui in Europa.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

parla l imperatore terim milan da scudetto ovvio pioli e la fiorentina presto fuori dalla crisi

© Gazzetta.it - Parla l'Imperatore. Terim: "Milan da scudetto, ovvio. Pioli e la Fiorentina presto fuori dalla crisi"

