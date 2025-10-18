Parla Giulia Longhi campionessa continentale in carica con le azzurre I miei genitori mi hanno sempre supportata grazie a loro ora sono qui Il college negli States? Un buco nell’acqua A Los Angeles per una medaglia Dal giardino all’Europa | I primi lanci coi limoni Tutto iniziò con papà

Una pianta di limoni, un gioco tra padre e figlia. "L’avevamo nel giardino di casa: io li staccavo, lo chiamavo e giocavamo a play catch. Ho passato interi pomeriggi con papà a tirarceli sempre più lontano, quei limoni". Il flashback porta ad Acilia, primi anni Duemila: Giulia Longhi è una bambina con tutto il futuro davanti. Oggi è il simbolo della generazione d’oro del softball italiano, di una Nazionale campione d’Europa in carica e che non vuole smettere di vincere. Longhi, dicevamo della pianta di limoni. Poi? "Più o meno in quel periodo, ero in quarta elementare, venne nella mia scuola un signore, Riccardo Brandi, che ci presentò il baseball durante le ore di educazione fisica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Parla Giulia Longhi, campionessa continentale in carica con le azzurre "I miei genitori mi hanno sempre supportata, grazie a loro ora sono qui Il college negli States? Un buco nell'acqua. A Los Angeles per una medaglia».