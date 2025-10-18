Paperdi Juvecaserta 2021 il bollettino degli infortunati

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito degli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto, al giocatore Matteo Laganà è stata riscontrata una parziale lesione del terzo medio della fascia plantare per cui non sarà tra i componenti della formazione bianconera che stasera alle 21:00 affronterà l’Umana Chiusi al palaPiccolo. Il giocatore sarà rivalutato nella prossima settimana. Per quel che concerne Andrea Lo Biondo, è in via di guarigione il trauma contusivo al polso destro che gli ha impedito di prendere parte alla gara interna con la Virtus Imola. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta 2021, il bollettino degli infortunati

