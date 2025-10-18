Papa | l' usura è macigno e peccato grave

12.24 L'usura è "un peccato grave a volte molto grave, perché non è riducibile a mera questione di contabilità". Lo dice il Papa,che poi spiega: "L'usura può portare crisi nelle famiglie, può logorare la mente e il cuore al punto da indurre a pensare al suicidio come unica via d'uscita", ha detto. C'è un'usura "che apparentemente sembra volere aiutare chi è in difficoltà,ma che ben presto si rivela per ciò che è: un macigno che soffoca". "Quanto è lontano da Dio l'atteggiamento di chi schiaccia le persone fino a renderle schiave". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it