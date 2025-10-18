Papa Leone XIV visita a sorpresa l’equipaggio di una nave scuola a Ostia | le immagini

Lapresse.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV venerdì 17 ottobre ha impartito la sua benedizione ai marinai a bordo della “Bel Espoir”, ormeggiata nel porto di Ostia, nei dintorni di Roma. Il Pontefice ha fatto una visita a sorpresa ai membri dell’equipaggio della nave scuola che sta navigando nel Mar Mediterraneo nell’ambito di un’iniziativa di pace. La nave era salpata dal porto di Marsiglia, in Francia, e sta navigando attraverso il Mediterraneo nell’ambito di un progetto promosso dalla diocesi di Marsiglia. L’equipaggio proviene da paesi del Mediterraneo ed è composto da 25 giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni con l’obiettivo di promuovere una cultura di pace, secondo quanto riferito dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv visita a sorpresa l8217equipaggio di una nave scuola a ostia le immagini

© Lapresse.it - Papa Leone XIV visita a sorpresa l’equipaggio di una nave scuola a Ostia: le immagini

Scopri altri approfondimenti

papa leone xiv visitaVaticano, Papa Leone XIV visita a sorpresa l'equipaggio di una nave scuola a Ostia: le immagini - (LaPresse) Papa Leone XIV venerdì 17 ottobre ha impartito la sua benedizione ai marinai a bordo della “Bel Espoir”, ormeggiata nel porto di ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

papa leone xiv visitaRe Carlo e Papa Leone XIV: l’incontro storico che segna una nuova era tra Inghilterra e Vaticano - Il sovrano e la regina Camilla in visita in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. Secondo panorama.it

papa leone xiv visitaLeone XIV si smarca sempre più da Papa Francesco, anche nella visita al Quirinale - Il confronto con Papa Francesco rivela due visioni opposte della Chiesa ... Riporta panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Visita