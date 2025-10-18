Papa Leone XIV venerdì 17 ottobre ha impartito la sua benedizione ai marinai a bordo della “Bel Espoir”, ormeggiata nel porto di Ostia, nei dintorni di Roma. Il Pontefice ha fatto una visita a sorpresa ai membri dell’equipaggio della nave scuola che sta navigando nel Mar Mediterraneo nell’ambito di un’iniziativa di pace. La nave era salpata dal porto di Marsiglia, in Francia, e sta navigando attraverso il Mediterraneo nell’ambito di un progetto promosso dalla diocesi di Marsiglia. L’equipaggio proviene da paesi del Mediterraneo ed è composto da 25 giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni con l’obiettivo di promuovere una cultura di pace, secondo quanto riferito dagli organizzatori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV visita a sorpresa l’equipaggio di una nave scuola a Ostia: le immagini