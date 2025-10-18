Papa Leone XIV riceve in regalo un cavallo bianco

Papa Leone XIV ha ricevuto in dono un cavallo arabo purosangue da Andrzej Michalski, proprietario e fondatore della scuderia Michalski in Polonia. L’animale è stato regalato al Pontefice prima dell’udienza generale settimanale. Secondo il Vaticano, il donatore è stato ispirato da una foto di Prevost a cavallo in Perù. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

