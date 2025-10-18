Papa Leone XIV alle coppie | Il matrimonio è tra le vocazioni più nobili I contro-modelli di unione spesso deludono

“In questi tempi travagliati e disorientati, dove tanti contro-modelli di unione, spesso passeggeri, individualisti ed egoistici, dai frutti amari e deludenti, vengono presentati ai giovani, la famiglia come l’ha voluta il Creatore potrebbe sembrare obsoleta e noiosa”. A dirlo è stato Papa Leone XIV, in un messaggio per il decimo anniversario della canonizzazione dei genitori di Santa Teresa del Bambino Gesù. Louis e Zélie Martin. In seguito, il pontefice ha spiegato che “tra le vocazioni a cui gli uomini e le donne sono chiamati da Dio, il matrimonio è delle più nobili e dei più alte”. Poi ha preso come esempio i genitori di Santa Teresa, ricordando che sono stati “la prima coppia in quanto tale ad essere stata canonizzata” e che l’evento “riveste un’importanza particolare poiché mette in evidenza il matrimonio come cammino di santità”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Papa Leone XIV alle coppie: “Il matrimonio è tra le vocazioni più nobili. I contro-modelli di unione spesso deludono”

