Papa Leon XIV | Un mondo dove vivere tutti in pace è possibile

Il primo passo verso questa nuova realtà deve però partire da noi stessi. "Dobbiamo credere che il dialogo sia possibile", ha spiegato, aggiungendo che l'esempio da seguire è proprio quello dei bambini: "I piccoli non sono preoccupati da chi è diverso",. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leon XIV: “Un mondo dove vivere tutti in pace è possibile”

Vatican News. . Dall’Aula Paolo VI, l'incontro di Papa Leone XIV con i partecipanti al Giubileo dei Rom, Sinti e Camminanti - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: “Il Giubileo aiuti a liberare paesi e popoli dalla morsa usuraia”. Nuovo appello contro il debito estero e forte condanna di ogni sfruttamento (S. Cavalleri) - I meccanismi dell’usura, che Papa Leone XIV ha definito “un peccato grave, a volte molto grave”, non si limitano alla sfera privata o familiare ma si estendono fino ai vertici dell’economia globale. Si legge su farodiroma.it

Leone XIV alla Fao: “Fame nel mondo segno di economia senza anima, pochi hanno tutto e molti nulla” - Nella visita all’organizzazione dell’Onu per l’alimentazione e l’agricoltura il Papa sottolinea che "gli scenari dei conflitti attuali hanno fatto ... Lo riporta repubblica.it

Papa Leone XIV da Mattarella. Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza" - Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza' ... Lo riporta tg24.sky.it