Paolo Virzì | Ci sono tanti modi per essere genitori a volte si fa danno a volte si fa del bene I ragazzi riempiono le piazze perché vogliono ridefinirsi
Alla Festa del Cinema di Roma, il regista presenta Cinque secondi, un film che parla di padri e figli, di colpa e cura. Con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi. Una riflessione sulla responsabilità e su una generazione che cerca nuovi modi di appartenersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
