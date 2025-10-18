Alla Festa del Cinema di Roma, il regista presenta Cinque secondi, un film che parla di padri e figli, di colpa e cura. Con Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi. Una riflessione sulla responsabilità e su una generazione che cerca nuovi modi di appartenersi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Paolo Virzì: «Ci sono tanti modi per essere genitori, a volte si fa danno, a volte si fa del bene. I ragazzi riempiono le piazze perché vogliono ridefinirsi»