Paolo Piccolo morto a 26 anni dopo un anno di agonia | la ferocia nel carcere di Bellizzi Irpino

Avellino – Nella notte, all’ospedale “Moscati”, è morto Paolo Piccolo. Aveva 26 anni. Da quasi un anno viveva in stato vegetativo, dopo il pestaggio subito nel carcere di Bellizzi Irpino nell’ottobre del 2024.Piccolo aveva trascorso la maggior parte del tempo proprio al “Moscati”, dove era stato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

