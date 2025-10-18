Paolo Mieli il retroscena su Landini | Qualcuno al Nazareno dice che

Paolo Mieli è un fiume in piena. Il giornalista, di fronte alla 'cortigiana' data da Maurizio Landini a Giorgia Meloni, non riesce a trattenersi. "Landini ha dato della 'cortigiana' a Meloni, poi si è corretto ha detto che voleva dire 'portaborse', e allora dici portaborse no?". In onda a 24mattino, Mieli imputa quanto accaduto "alla conoscenza incerta dell'italiano". Eppure, di fronte a tutto questo "i 5 Stelle silenti, solidarietà da due donne: Pina Picierno ed Elena Bonetti ". Il resto della sinistra, da Laura Boldrini a Elly Schlein, si è limitata a giustificare parlando di equivoco. Ma Mieli racconta anche un retroscena, perché lontano dalle telecamere, qualche dem ha storto il naso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Mieli, il retroscena su Landini: "Qualcuno al Nazareno dice che..."

