Paolo Crepet azzera la sinistra | I docenti? Pagati per fare altro

Ad azzerare la sinistra, che in queste ore sta gridando allo scandalo a causa di un emendamento della Lega che abolisce l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie, ci pensa Paolo Crepet. "Ma cosa si intende al di là dello slogan? Per dire: nei temi c’è un titolo e poi c’è uno svolgimento. Qual è lo svolgimento? Cosa vuole dire l’educazione sessuale-affettiva obbligatoria alle scuole medie? Chi va ad insegnare chi e con quale curriculum? L’educazione di questo tipo ai ragazzi la fa il prete? Oppure l’insegnante di biologia? O un altro? Chi? Non lo sanno, talmente la superficialità di questo discors o. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Paolo Crepet azzera la sinistra: "I docenti? Pagati per fare altro"

News recenti che potrebbero piacerti

Serata con Paolo Crepet - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Crepet: “I giovani protestino per ballare a scuola, non per i telefonini. L’intelligenza artificiale è una gabbia che uccide creatività e autenticità del pensiero umano” - X Vai su X

“Chi dovrebbe parlare di se**o, il prete o il docente”: Paolo Crepet demolisce la sinistra - In un'intervista, Paolo Crepet smonta la sinistra sul dibattio dell'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole medie. Si legge su newsmondo.it

Educazione sessuale, l'intervista a Crepet: “Gli insegnanti sono pagati per altro. Chi dovrebbe parlare di sesso e come?” - Per dire: nei temi c’è un titolo e poi c’è uno svolgimento. Lo riporta iltempo.it

Paolo Crepet, la rivelazione in tv sulla giovane popstar: "Grandi amici da anni" - “Impedire a un bambino di perdere gli toglie la capacità di crescere”. Come scrive iltempo.it