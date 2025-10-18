Paolini si ferma in semifinale | Rybakina troppo forte al Ningbo Open
Jasmine Paolini è stata sconfitta in due set da Elena Rybakina nella semifinale del Ningo Open (Wta 500), nella provincia dello Zhejiang (Cina). Risultato a favore della kazaka, n.9 del ranking, 6-3, 6-2. Specie nel secondo set, l'azzurra (n.8) é parsa risentire delle oltre tre ore di gioco sostenute ieri per battere la svizzera Belinda Bencic. Resta quindi incerta la corsa tra le due per un posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
