In Cina, a Ningbo, è arrivato il passo falso di Jasmine Paolini, che vede sfumare non solo la finale del torneo Atp500, ma anche la qualificazione diretta alle Wta Finals di Riyad. La 29enne azzurra, n.8 del ranking mondiale, è stata battuta in due set sul campo di cemento dalla kazaka Elena Rybakina, n.9 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-2. Le due atlete si sono sfidate punto per punto, ma alla fine la differenza è stata fatta dal servizio di Rybakina. Per scoprire la propria avversaria in finale, la kazaka dovrà attendere la vincente di Shnaider-Alexandrova. La partita è iniziata con una grande intensità dell’azzurra guadagnandosi subito una palla break, poi annullata dalla kazaka. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolini sconfitta da Rybakina a Ningbo: si complica il percorso per le Finals di Riyad