Paolini-Rybakina | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Webmagazine24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Ningbo. La tennista azzurra sfida sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

paolini rybakina orario precedentiPaolini-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - La tennista azzurra sfida sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo - Si legge su msn.com

paolini rybakina orario precedentiPaolini-Rybakina oggi, WTA Ningbo 2025: orario, tv, programma, streaming - Non è, a questo punto, solo un confronto di semifinale del WTA 500 di Ningbo. Segnala oasport.it

paolini rybakina orario precedentiDove vedere in tv Paolini-Rybakina, WTA Ningbo 2025: orario, programma, streaming - Jasmine Paolini affronterà la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del torneo WTA 500 di Ningbo. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Rybakina Orario Precedenti