Paolini-Rybakina | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo a Ningbo. La tennista azzurra sfida sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 cinese. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, .