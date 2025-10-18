Paolini-Rybakina oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Ningbo – Diretta
(Adnkronos) – Tempo di semifinale per Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfida torna oggi, sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 di Ningbo. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook
WTA Ningbo: Rybakina raggiunge Paolini in semifinale. Testa a testa per le Finals - X Vai su X
Paolini-Rybakina diretta al Wta Ningbo: segui la semifinale di oggi live - Jasmine sfida la kazaka al penultimo atto del torneo 500 cinese: in palio la qualificazione alla finalissima. Come scrive corrieredellosport.it
LIVE Paolini-Rybakina, WTA Ningbo 2025 in DIRETTA: Hsieh e Siniakova vicine alla vittoria, poi toccherà all’azzurra! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it scrive
Paolini-Rybakina oggi, WTA Ningbo 2025: orario, tv, programma, streaming - Non è, a questo punto, solo un confronto di semifinale del WTA 500 di Ningbo. Scrive oasport.it