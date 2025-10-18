Paolini-Rybakina oggi in tv WTA Ningbo 2025 | orario programma streaming

Non è, a questo punto, solo un confronto di semifinale del WTA 500 di Ningbo. Jasmine Paolini ed Elena Rybakina, infatti, si giocano tantissimo in questa giornata cinese, che poi è la mattina italiana: in palio, di fatto, c’è l’accesso alle WTA Finals di Riad, con l’azzurra che deve compiere un unico passo. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-RYBAKINA DALLE 9.00 Per adesso il vantaggio nei precedenti è a favore della giocatrice italiana, avanti 3-2 e capace di portare a casa gli ultimi due, al Roland Garros 2024 (quarti) e alle Finals 2024 (girone). Annata di reale conferma per la toscana, di un solo 500 vinto (Strasburgo) per la kazaka, rimasta a secco di quarti Slam per la prima volta dal 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

