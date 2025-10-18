paolini qualificata alle wta finals jasmine fa il bis a riad

Roma, 18 ottobre 2025 – Due è il numero perfetto per Paolini. Sì, perché Jasmine – ufficiale il comunicato Wta –, centra la qualificazione alle Wta finals per il secondo anno di fila, e ancora: giocherà sia il torneo di Singolare che quello di doppio.per il secondo anno di fila. Impresa storica della toscana, che sfrutta il sorpasso in classifica su Andreeva. La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio. Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: l'azzurra raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

