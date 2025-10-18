Paolini qualificata alle Wta Finals Jasmine fa il bis a Riad
Roma, 18 ottobre 2025 – Due è il numero perfetto per Paolini. Sì, perché Jasmine – ufficiale il comunicato Wta –, centra la qualificazione alle Wta finals per il secondo anno di fila, e ancora: giocherà sia il torneo di Singolare che quello di doppio.per il secondo anno di fila. Impresa storica della toscana, che sfrutta il sorpasso in classifica su Andreeva. La tennista italiana ha fatto la storia in casa propria vincendo il titolo a Roma a maggio. Con la qualificazione di Paolini resta solo un posto disponibile per il singolare: l'azzurra raggiunge infatti la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff (campionessa in carica), Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per la situazione delle finals questa è la situazione con i punti, Andreeva ancora non si sa se va a Guangzhou o meno. Con la finale a Tokyo Paolini è qualificata altrimenti servirà sperare in almeno una sconfittta tra Andreeva e Rybakina - X Vai su X
Tutti ai piedi di Jasmine. Dopo essersi qualificata per il terzo turno del torneo WTA 1000 di Pechino battendo Anastasija Sevastova, Jasmine Paolini ha trascinato il pubblico con un paio di frasi in cinese. Una è il suo soprannome: cosa significa “Bao Zong”. - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo: giocherà singolare e doppio - Jasmine Paolini si qualifica alle WTA Finals, la tennista azzurra parteciperà per il secondo anno consecutivo: giocherà sia nel singolare che nel doppio ... Riporta fanpage.it
Paolini infinita: qualificata alle Wta Finals per il secondo anno di fila! - La numero 1 d'Italia centra ancora una volta la qualificazione al torneo in programma dall'1 all'8 novembre a Riad ... Secondo tuttosport.com
Paolini qualificata alle Wta Finals, Jasmine fa il bis a Riad - Jasmine al settimo posto della race: è matematicamente al torneo di fine anno sia in singolare che in doppio per il secondo anno di fila ... sport.quotidiano.net scrive