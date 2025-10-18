Paolini qualificata alle Finals Wta di Riad | sfida con Errani nel doppio

La tennista italiana Jasmine Paolini ha conquistato la qualificazione alle Wta Finals nel singolare femminile, in programma a Riad dal 1° all’8 novembre. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla Wta, che ha pubblicato la notizia con un post sul social X, confermando la presenza dell’azzurra tra le migliori otto giocatrici della stagione. Per Paolini si tratta della seconda partecipazione consecutiva alle Finals, un traguardo che conferma la crescita costante dell’atleta toscana, protagonista di un anno straordinario tra risultati e solidità di gioco. L’azzurra, reduce da una stagione di alto livello, si è assicurata un posto tra l’élite del tennis mondiale grazie a prestazioni convincenti nei tornei più importanti del circuito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

