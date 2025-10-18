Paolini perde contro Rybakina deve aspettare ancora per le Finals
Jasmine Paolini ha perso 6-3 6-2 contro Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open; la qualificazione per la tennista azzurra alle Wta Finals è dunque rimandata. Se Rybakina dovesse vincere a Mingo, arriverebbe a venti punti dall’azzurra. Paolini ora è settima, entrano le prime otto. Paolini a un passo dalle Finals. Qualora la kazaka vincesse domani il torneo, si porterebbe a 4305 punti, restando comunque dietro a Paolini e Mirra Andreeva. Insomma, tutto si deciderà la settimana prossima a Tokyo, dove non ci sarà Andreeva ma Paolini e Rybakina sì. La russa, però, potrebbe apparire al Wta 250 di Guangzhou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
CHE LEONESSA JAS Paolini parte male e perde il primo set poi però lotta su ogni pallone, gira completamente la partita e vince 1-2 contro Belinda Bencic che si infortuna sul finale. Jasmine si qualifica quindi per la semifinale del WTA 500 di Ningbo. - facebook.com Vai su Facebook
Grazie al successo di oggi, Paolini supera Andreeva e sale al 7° posto della race. Paolini è sicura di essere almeno 7a quando manca un torneo e mezzo alla fine. se Rybakina perde oggi, Paolini è dentro. se Andreeva non chiede wild card a Tokyo, Pa - X Vai su X
WTA 500 Ningbo – Jasmine Paolini cede ad Elena Rybakina e rimanda la qualificazione a Ryad - Paolini costretta ad arrendersi a una Rybakina autrice di una grande prestazione sul campo, con l’azzurra che nel secondo set ha pagato sul piano fisico la maratona con Bencic Non riesce Jasmine Paoli ... Lo riporta tennisitaliano.it
Paolini-Rybakina diretta al Wta Ningbo: segui la semifinale di oggi live - Jasmine sfida la kazaka al penultimo atto del torneo 500 cinese: in palio la qualificazione alla finalissima. Riporta msn.com
Cosa succede se Jasmine Paolini vince o perde lo scontro diretto con Rybakina: tutti gli scenari - Jasmine Paolini è attualmente settima nella Race WTA e domani affronterà la kazaka Elena Rybakina nella semifinale del 500 di Ningbo, in Cina: la sfida ... Lo riporta oasport.it