paolini perde contro rybakina deve aspettare ancora per le finals

Jasmine Paolini ha perso 6-3 6-2 contro Elena Rybakina in semifinale al Ningbo Open; la qualificazione per la tennista azzurra alle Wta Finals è dunque rimandata. Se Rybakina dovesse vincere a Mingo, arriverebbe a venti punti dall’azzurra. Paolini ora è settima, entrano le prime otto. Paolini a un passo dalle Finals. Qualora la kazaka vincesse domani il torneo, si porterebbe a 4305 punti, restando comunque dietro a Paolini e Mirra Andreeva. Insomma, tutto si deciderà la settimana prossima a Tokyo, dove non ci sarà Andreeva ma Paolini e Rybakina sì. La russa, però, potrebbe apparire al Wta 250 di Guangzhou. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

