Roma, 18 ottobre 2025 - Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto contro la russa naturalizzata kazaka, numero 9 del ranking internazionale e terza favorita del seeding, col punteggio di 6-3 6-2. Paolini è sembrata accusare la stanchezza accumulata nel corso del torneo e in particolare nel match di ieri, vinto dopo oltre tre ore di battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paolini ko in semifinale a Ningbo: Rybakina vince in 2 set