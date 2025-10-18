Paolini ko in semifinale a Ningbo | Rybakina vince in 2 set
Roma, 18 ottobre 2025 - Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'"Aux-Ningbo Open", torneo Wta 500 dotato di un montepremi totale pari a 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La tennista azzurra, numero 8 del mondo e seconda forza del tabellone, ha ceduto contro la russa naturalizzata kazaka, numero 9 del ranking internazionale e terza favorita del seeding, col punteggio di 6-3 6-2. Paolini è sembrata accusare la stanchezza accumulata nel corso del torneo e in particolare nel match di ieri, vinto dopo oltre tre ore di battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
