Paolini ko in semifinale a Ningbo ma qualificata per le Finals

Ildifforme.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azzurra è stata sconfitta da Rybakina ma può guardare oltre consolandosi con la qualificazione WTA Finals in programma a Riyhad dal 1° all'8 novembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Paolini ko in semifinale a Ningbo ma qualificata per le Finals

