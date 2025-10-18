Paolini ko in semifinale a Ningbo ma qualificata per le Finals
L'azzurra è stata sconfitta da Rybakina ma può guardare oltre consolandosi con la qualificazione WTA Finals in programma a Riyhad dal 1° all'8 novembre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Paolini si arrende in semifinale contro Rybakina al Wta 500 di Ningbo, in Cina: nonostante la sconfitta, Jasmine resta comunque n° 7 della Race e lo rimarrà anche a fine torneo ? La tennista kazaka accorcia però lo svantaggio sull'azzurra nella corsa alle Wt - facebook.com Vai su Facebook
Jasmine Paolini si ferma in semifinale a Ningbo Elena Rybakina vince 6-3, 6-2: per l’azzurra rimandata la qualificazione alle Finals di Riyadh - X Vai su X
A Ningbo Paolini ko in semifinale contro Rybakina - ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini si è arresa contro Elena Rybakina nella prima semifinale dell'”Aux- Secondo iltempo.it
WTA Ningbo: Paolini KO in semifinale, Rybakina vince in due set - (Lapresse) Jasmine Paolini si ferma in semifinale al WTA 500 di Ningbo, in Cina, sconfitta dalla kazaka Elena Rybakina con un netto 6- Da stream24.ilsole24ore.com
Paolini ko in due set: Rybakina in finale al Wta Ningbo - Jasmine sfida la kazaka al penultimo atto del torneo 500 cinese: in palio la qualificazione alla finalissima. Secondo corrieredellosport.it