Paolini ko in due set contro Rybakina | sfumano la finale a Ningbo e la certezza delle Finals

Lastampa.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima semifinale del Wta 500 di Ningbo, in Cina. La tennista azzurra è stata battuta dalla russa naturalizzata kazaka in due set. 🔗 Leggi su Lastampa.it

paolini ko in due set contro rybakina sfumano la finale a ningbo e la certezza delle finals

© Lastampa.it - Paolini ko in due set contro Rybakina: sfumano la finale a Ningbo e la certezza delle Finals

