Paolini ko in due set contro Rybakina | sfumano la finale a Ningbo e la certezza delle Finals
Nella prima semifinale del Wta 500 di Ningbo, in Cina. La tennista azzurra è stata battuta dalla russa naturalizzata kazaka in due set. 🔗 Leggi su Lastampa.it
?GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 18-10 NINGBO Ore9:00 Paolini vs Rybakina STOCCOLMA Ore 12:00 Bolelli-Vavassori Vs Erler-Galloway SIX KINGS SLAM Ore 20:00 Sinner vs Alcaraz FORZA RAGAZZI •JAS:SuperTennis, canali - facebook.com Vai su Facebook
WTA Ningbo: Rybakina raggiunge Paolini in semifinale. Testa a testa per le Finals - X Vai su X
Ningbo Open: Paolini sconfitta in semifinale - Jasmin Paolini é stata sconfitta in due set da Elena Rybakina nella semifinale del Ningo Open (Wta 500), nella provincia dello Zhejiang (Cina). Segnala ansa.it
Paolini ai quarti al Wta Ningbo: Kudermetova battuta in due set - L'azzurra ha vinto al debutto al Wta 500 di Ningbo: battuta in due set la russa Kudermetova. Da sport.sky.it
Jasmine Paolini supera Kudermetova in due set e accede ai quarti del WTA 500 di Ningbo: ora sfiderà Belinda Bencic per un posto in semifinale - Prestazione convincente di Jasmine Paolini al WTA 500 di Ningbo: l’azzurra domina la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6- Secondo eurosport.it