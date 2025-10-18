Paolini doppia festa | ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals anche in singolare

(Adnkronos) – Jasmine Paolini può festeggiare. L'azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L'ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

