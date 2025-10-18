Paolini doppia festa | ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals anche in singolare

(Adnkronos) – Jasmine Paolini può festeggiare. L'azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L'ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jasmine scende in campo con una doppia missione a Wuhan, prima vittoria in carriera contro Iga Swiatek e semifinale Il quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan Paolini - Swiatek è in chiaro in diretta su SuperTennis dalle ore 13:00 - X Vai su X

DOPPIA POSTA IN GIOCO Musetti-Auger Aliassime non vale soltanto i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai… Il loro è anche uno scontro diretto che può decidere chi andrà alle ATP Finals di Torino! A Wuhan invece Jasmine Paolini debutta nell - facebook.com Vai su Facebook

Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare) - L’azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. Riporta msn.com

Paolini da sogno! Sarà alle Finals anche in singolare per il secondo anno di fila - La toscana aveva già ottenuto l’accesso nel doppio con Sara Errani: per il secondo anno consecutivo sarà do ... Si legge su msn.com

Bagni di Lucca in festa, aspetta Jasmine per 'grande evento' - bis a Bagni di Lucca (Lucca) per la doppia vittoria in meno di 24 ore di Jasmine Paolini agli Internazionali di tennis d'Italia, la finale del torneo femminile singolare ieri, il doppio ... Riporta ansa.it