Paolini da sogno! Sarà alle Finals anche in singolare per il secondo anno di fila

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ufficiale: Jasmine Paolini si è qualificata per Riad coronando una stagione straordinaria. La toscana aveva già ottenuto l’accesso nel doppio con Sara Errani: per il secondo anno consecutivo sarà doppia protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

