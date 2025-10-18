Pamela il procuratore | Tra Bergamo e Ravenna su quel referto si è perso del tempo

Daniele Barberini: “Il dito rotto saltò fuori solo il giorno dopo la lite a Cervia. Se fosse andata in ospedale qui forse avremmo potuto riannodare i fili”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pamela, il procuratore: “Tra Bergamo e Ravenna su quel referto si è perso del tempo”

