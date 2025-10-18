Pamela Genini un anno prima dell’omicidio chiedeva aiuto | non è scattato il codice rosso

Il tragico omicidio di Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa a Milano con oltre trenta coltellate, solleva interrogativi drammatici sulle falle del sistema di protezione dalle violenze di genere. La giovane, ex modella, aveva espresso un anno prima, il 4 settembre 2024, una chiara e angosciante paura di essere uccisa dal suo aggressore, Gianluca Soncin, durante un accesso al pronto soccorso dell’ospedale di Seriate per un dito rotto a seguito di un’aggressione. Nonostante il suo elevatissimo livello di rischio, confermato dal protocollo di valutazione, il codice rosso non fu attivato, e le misure di protezione fallirono nel prevenire la catastrofe. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

